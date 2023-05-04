بخاري: المملكة حريصة على لبنان ومؤسساته

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وقال بخاري خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقر دار الفتوى: «استعرضنا آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
كما أكد «حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي»، مشددا على «التواصل الدائم مع دار الفتوى، المرجعية الدينية والوطنية الضامنة لوحدة لبنان وشعبه».
وأكد المفتي دريان أن «دور المملكة في لبنان أساسي، كما هو في المنطقة العربية والدولية»، ورأى أن «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنمائه، هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية، ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة، الذين يدعمون ويقدمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة في الوصول إلى حلول».
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