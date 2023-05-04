الرئيس الموريتاني: أنا مستهدف

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وأضاف خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، «إنه مستهدف؛ لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة».
وأوضح الرئيس السابق، في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه ومتابعته من قبل القضاء ، إنه سجن انفراديا لستة أشهر وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته.
ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 يناير الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروع وتبديد ممتلكات الدولة خلال فترة حكمه الممتدة من 2009 إلى 2019.
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