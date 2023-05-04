شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الموريتاني: أنا مستهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، «إنه مستهدف لأسباب سياسية بحتة».

وأضاف خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، «إنه مستهدف؛ لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة».

وأوضح الرئيس السابق، في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه ومتابعته من قبل القضاء ، إنه سجن انفراديا لستة أشهر وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته.

ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 يناير الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة والإثراء غير المشروع وتبديد ممتلكات الدولة خلال فترة حكمه الممتدة من 2009 إلى 2019.