ماذا تعرف عن تتويج الملك تشارلز الثالث

تطوي العائلة المالكة في بريطانيا العظمى صفحة فصل جديد، السبت القادم، بتتويج الملك تشارلز الثالث.

لكن تتويج هذا الملك سيشهد تقلبات جديدة في التقاليد وتغييرات من تتويج والدته، الملكة إليزابيث الثانية، قبل 70 عامًا.

وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب معرفتها حول التتويج:

سبب التأجيل

أصبح تشارلز ملكًا العام الماضي، لماذا تتويجه فى 2023؟

في حين أن تشارلز هو بالفعل ملك بريطانيا، يجب أن يمر وقت مناسب قبل أن يتم تتويجه الرسمي، فالملكة إليزابيث، على سبيل المثال، توجت في 2 يونيو 1953، بعد 15 شهرًا من وفاة والدها، الملك جورج السادس، في 6 فبراير 1952.

هذا عادة ما يُمنح الملك وقتًا كافيًا للحزن على خسارة سلفه، بالإضافة إلى إفساح الوقت لتخطيط الحدث الواسع النطاق. موعد التتويج

من المقرر أن يتم التتويج السبت 6 مايو في «وستمنستر» بلندن.

وسيشهد اليوم التالي وجبات غداء، وحفلات في الشوارع بجميع أنحاء البلاد، وحفلا موسيقيا في قلعة «وندسور» مساءً.

وفي الاثنين 8 مايو، سيتم الاحتفال به بوصفه عطلة رسمية في المملكة المتحدة توقعات الحضور

بينما تمت دعوة 2000 من كبار الشخصيات إلى حضور تتويج الملك تشارلز، لكن هذا يمثّل فقط ربع الضيوف الذين شاركوا في تتويج الملكة إليزابيث، حيث ورد أن «تشارلز» أراد أن يكون حفل تتويجه مع قائمة ضيوف أصغر.

تاج إليزابيث

هل سيرتدي «تشارلز» تاج الملكة إليزابيث نفسه؟

سيتوج الملك تشارلز الثالث بتاج «سانت إدوارد»، وهو من القرن السابع عشر، وغطاء رأس من الذهب الخالص كان جزءًا لا يتجزأ من التتويج البريطاني لأكثر من 350 عامًا.

وقد صُنع التاج لتشارلز الثاني على يد صائغ الذهب الملكي، روبرت فاينر، في 1661، ليحل محل التاج الذي صهر في 1649.

ويتكون التصميم المميز من إطار ذهبي مصمت مرصع بالياقوت، والجمشت، والياقوت الأزرق، والعقيق، والتوباز، والتورمالين.

ويحتوي التاج على غطاء مخملي أرجواني مع شريط فرو.

ويُعرف التاج، الذي ارتدته الملكة إليزابيث أيضًا خلال حفل تتويجها في 1953، بثقله الرائع، لذلك يتم استخدامه فقط في لحظة التتويج بالضبط.

وبعد التتويج، سيرتدي تشارلز تاج الدولة الإمبراطورية، الذي تم صنعه لتتويج الملك جورج السادس في 1937.

ملابس الملك

يستعد «تشارلز» لإعادة استخدام عناصر تاريخية من الملابس من المجموعة الملكية، وتشمل الأثواب التي ظهرت في تتويج الملك جورج الرابع في1821، والملك جورج الخامس في 1911، والملك جورج السادس في 1937، والملكة إليزابيث الثانية في 1953.

وسيرتدي الملك سترة من الكتان الأبيض مع ياقة بسيطة، تُعرف باسم Colobium Sindonis. كما أنه سيضع Supertunica، وهو معطف ذهبي كامل الطول وذو أكمام، ويربطه بحزام سيف التتويج.

كما سيرتدي رداء الوشاح الإمبراطوري فوق Supertunica، وقفاز التتويج.

ويعُد الثوب الذهبي المطرز، المنسوج بالورود والأعشاب والنباتات والتيجان والنسور والزهور، أقدم ثوب يستخدم في خدمة التتويج.

الجدول الزمني

سيتم الاحتفال بالتتويج في المملكة المتحدة بأحداث مختلفة على مدى ثلاثة أيام.

وسيقام حفل التتويج نفسه السبت 6 مايو فى الـ11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيستمر لأكثر من ساعة بقليل.

وسيصل تشارلز وكاميلا إلى المكان بالسفر على طول «موكب الملك» في درب ولاية اليوبيل الماسي.

وخلال الحفل، ستتم دعوة الجمهور البريطاني إلى أداء اليمين للملك تشارلز، المعروف باسم «تحية الشعب».

وفور التتويج، سيغادر الملك والملكة الدير في درب جولد ستيت، للقيام بـ«مسيرة التتويج»، وهي رحلة بطول 1.3 ميل، للعودة إلى قصر باكنجهام.

وستجتمع العائلة المالكة بعد ذلك في شرفة القصر، للتلويح للمتفرجين.

وفي اليوم التالي، ستستضيف الجاليات في جميع أنحاء بريطانيا وجبات غداء للأشخاص في منطقتهم، للاحتفال بالتتويج.

وبحلول الليل، سيبدأ حفل التتويج الذي يضم مجموعة من الفرق الموسيقية والفنانين مثل Take That وLionel Ritchie وKaty Perry في East Lawn of Windsor Castle. ومن بين الفنانين الآخرين: تيوا سافاج، وبالوما فيث، ونيكول شيرزينجر، ونجم بوليوود سونام كابور. وسيشهد الحفل أيضًا ظهور: توم كروز، والسير توم جونز، ونكوتي جاتوا، ودام جوان كولينز، وبير جريلز، وغيرهم.

وفي اليوم الثالث والأخير من أحداث التتويج الاثنين 8 مايو، والذي سيكون عطلة عامة إضافية للبريطانيين، سيشارك الشركاء الخيريون للملكية في The Big Help Out، وهو مشروع مجتمعي يشجع الناس على تخصيص وقت للتطوع.

ورث تشارلز

تقدر «فوربس» أن الملك ورث 500 مليون دولار عند وفاة الملكة في 8 سبتمبر 2022. ويشمل الميراث عددًا من العقارات الخاصة، بالإضافة إلى محفظة عقارية قوية، بعضها مملوك تقنيًا لحكومة المملكة المتحدة.

وتقدر «فوربس» هذه العقارات بنحو 42 مليار دولار.

قوانين وإعفاءات

هناك عدد من القوانين التي أعفى منها تشارلز كملك، وهي قوانين استثنائية لملوك بريطانيا.

ففي 1967، تمت كتابة سلسلة من الاستثناءات في القوانين البريطانية، لاستبعاد الملوك البريطانيين من الذنب، ومنها المذهب القانوني المعروف باسم «الحصانة السيادية»، الذى يمنع رفع دعاوى جنائية ومدنية ضد «تشارلز». ومع ذلك، فإن هذه الحصانة تتجاوز واجباته العامة، وتنطبق على تعاملاته الخاصة.

وهناك عدد من الإعفاءات مثل القدرة على القيادة دون ترخيص، أو السفر دون جواز سفر، وعدم «المسؤولية القانونية» عن دفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث.