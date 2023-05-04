قائمة بالمستهدفين لدى مطلق النار في صربيا

ذكرت الشرطة أن مراهقًا أطلق النار على مدرسة في العاصمة الصربية، بعد أن رسم رسومات تخطيطية للفصول الدراسية وكتب قائمة بالأشخاص الذين كان ينوي استهدافهم في هجوم مخطط له بدقة. وقتل ثمانية من زملائه الطلاب وحارس مدرسة قبل اعتقاله، وفقًا لمسؤول الشرطة البارز فيسيلين ميليتش.

وعرضت الشرطة على المراسلين رسمًا تخطيطيًا قالوا إن مطلق النار رسمه في فصول دراسية، وقال ميليتش إنه كتب أيضًا قائمة بالأطفال الذين يعتزم «تصفيتهم» في الهجوم الذي خطط له لمدة شهر.

إضافة إلى القتلى التسعة، تم نقل ستة أطفال ومعلم إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات إعلامية محلية حالة من الاضطراب عندما قبضت الشرطة على القاتل الذي كان يغطي رأسه بينما اقتاده الضباط إلى سيارة.

وقامت الشرطة بوضع الكتل لغلق ما حول المدرسة. ونقلت السلطات فيما بعد أكياس الجثث إلى شاحنة كانت تنتظر.