إطلاق نار يُنهي حياة شخص في أتلانتا الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة -

لقي شخص مصرعه، ونُقل 3 آخرين للمستشفى، بسبب إطلاق نار بالقُرب من مستشفى نورثسايد الطبي في ميدتاون، فيما تُواصل السُلطات الأمريكية البحث عن المُسلح، حسبما أفادت شرطة الولايات المتحدة في أتلانتا.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أوضحت الشرطة أن السُلطات تبحث عن مُسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقُرب من مستشفى نورثسايد الطبي، لافتة إلى أن المُشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقًا.

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ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورًا يظهر فيها مُطلق النار المُشتبه به وهو يرتدي "هوديي" “سترة لها قبعة"، قائلةً إنه مُطلق النار النشط بناء على التحقيق الأولي.

وأضافت الشرطة: "يُطلب من أي شخص لديه أي معلومات عن مكان وجود هذا الشخص الاتصال برقم 911"، ويُعتقد أن المُشتبه به مُسلح وخطير ويجب عدم الاقتراب منه".

وغردت إدارة شرطة أتلانتا في وقت سابق اليوم الأربعاء عبر "تويتر" بأنها كانت تُحقق في حادث إطلاق نار نشط داخل مبنى في شارع ويست بيتشتري، بين الشارعين 12 و 13، مُشيرة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا.

وشُوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مُصفحة ونواب من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.

وفي سياق آخر، أفادت قناة "أي

بي سي" الأمريكية، نقلاً عن السُلطات المحلية، بمصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر في إطلاق نار يوم الجمعة، بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأشارت الشرطة، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:30 مساء، في وسط المدينة بشارع بالميتو.

وأكدت الشرطة، أن الضحايا الثلاثة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، بينما تم نقل الضحية المُصاب للمستشفى ولا تُوجد معلومات عن حالته، ولم ترد معلومات عن اعتقال المُشتبه بهم.

من ناحية أخرى، أفادت قناة "إن بي سي شيكاغو" الأمريكية، نقلاً عن السُلطات المحلية، بمصرع شخص واحد وإصابة ثان بانفجار أعقبه حريق في مصفاة للنفط بولاية إلينوي.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في بلدة ليمونت، في مؤسسة مملوكة لشركة سينيكا بتروليوم.

وأكد مكتب عُمدة مقاطعة ويل، وفاة شخص بعد الساعة 11 صباحًا بقليل في مصفاة سينيكا بتروليوم الواقعة في ليمونت.