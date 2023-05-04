شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني: الدعم السريع يستهدف محطات الكهرباء والمياه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة لقوات الدعم السريع لتعزيز تواجدها في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف الجيش السوداني في بيان اليوم الخميس، أنه أسر عنصر من الدعم السريع، مشيرًا لمقتل 5 جنود خلال الاشتباكات.

وقال إنه رصد تعزيزات للدعم السريع من الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم.

فيما اتهم الجيش السوداني الدعم السريع باستهداف محطات الكهرباء والمياه وتعطيلها تحت تهديد السلاح.

وأطلت الأزمات وعلى رأسها أزمة خانقة في مياه الشرب حيث عانت أجزاء واسعة بالأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم من شح شديد لمياه الشرب بعد نقص الإمداد المائي من المحطات المزودة لمواطني الخرطوم بالمياه الصالحة للشرب منذ بدء الاشتباكات.

تلك الأزمة تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان. وعادة ما تتبع أزمة المياه والكهرباء، أزمة في رغيف الخبز التي بدأت فعليا بظهور الصفوف الطويلة أمام المخابز في أحياء الخرطوم.

وقالت مصادر رسمية بهيئة المياه بالخرطوم الشهر الماضي إن محطات المياه الرئيسية بالعاصمة السودانية تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.

وأوضحت أنها تسعى حثيثًا لتشغيل المحطات المتوقفة لضمان إمداد مائي مستقر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.