"نصب نيميسيس".. رد تركيا على إغلاق أجوائها أمام طائرات أرمينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها إزاء إغلاق تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية ردا على تشييد الأخيرة "نصب نيميسيس" في العاصمة يريفان، وفق روسيا اليوم.

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وكانت أنقرة قد أعلنت مطلع مايو الجاري عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الأرميني للتعبير عن استيائها من تشييد أرمينيا "نصب نيميسيس" في العاصمة يريفان.

وكانت التصريحات الأمريكية قد صدرت عن نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وقال فيه إن بلاده "تدعم عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا".

وأضاف باتيل أن تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان لن يعود بالفائدة على البلدين فحسب، بل يحمل أهمية بالغة بالنسبة لاستقرار المنطقة برمتها.

وأضاف: "أملنا هو أن تعيد تركيا وأرمينيا علاقاتهما الاقتصادية وتعيدان فتح روابط النقل بينهما".

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، شهدت يريفان مراسم تدشين نصب تذكاري لعملية "نيميسيس" التي راح ضحيتها العديد من الساسة والعسكريين العثمانيين والأذربيجانيين في عشرينات القرن الماضي.