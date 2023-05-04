شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تفتح تحقيقا جنائيا بالهجوم على الكرملين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بالهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين ليلة أمس، ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، بحسبما ذكرته قناة اللجنة على "تيلجرام".

وقال بيان اللجنة: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".

وبحسب بيان اللجنة، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين.

وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.

وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان "حاول نظام كييف الليلة الماضية ضرب الكرملين" بطائرتين مسيّرتين "تم تعطيلهما" بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

ووصفت العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأكدت الرئاسة أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في عمل إرهابي.

يظهر أحد مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيّرة تنفجر أعلى قبة قصر مجلس الشيوخ، أحد المباني الرئيسية في محيط الكرملين.

ولم يتسن على الفور التأكد من الفيديو من مصدر مستقل.