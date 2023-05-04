بعد الاحداث الاخيرة.. إجراءات عودة الطلاب المصريين العائدين من السودان للمدارس

تهتم الدولة المصرية، بعودة الطلاب المصريين العائدين من السودان للمدارس، لاستكمال دراستهم، في ضوء حرصها على مستقبل أبنائها الطلاب الدارسين بالخارج.



تزايد البحث عن إجراءات عودة الطلاب المصريين العائدين من السودان للمدارس، بعد إجلاء الآلاف من السودان، بعد الأحداث المتصاعدة.

وعن إجراءات عودة طلاب صفوف النقل العائدين من السودان للمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.



أما مصير امتحانات طلاب الثانوية العائدين من السودان، يكشفه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ لحين هدوء الأوضاع في السودان، وتم توجيه الإدارة العامة برجوعهم في مدارسهم القديمة، والتمهيد لخوضهم الامتحانات المقبلة.



وأضاف شادي زلطة، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب، أيضًا، خوض امتحانات الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية الكاملة من الامتحانات؛ لكي تكون لديهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.



وحول مصير الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السوداني، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح بقبولهم في المدارس المصرية، بعد إجراء معادلة لهم.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة عقب اندلاع الأحداث في السودان بساعات، لمتابعة أوضاع المصريين على الأرض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية بالسودان.

وأكدت السفيرة سها جندي، أنه يجري إجلاء مواطنينا على متن طائرات عسكرية وبرًا عن طريق الحافلات البرية، وفقًا لخطة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشرف عليه لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصًا على سلامة أبنائنا، مشددة على أن الجهود مستمرة حتى عودة الجميع بسلامة الله إلى مصر.

واستمرت خطة إجلاء المواطنين على مدار الأيام الماضية من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان الذي نفذ ٢٧ طلعة جوية، من مطارات "وادي سيدنا"، "بورتسودان" و"دنقلة، إضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات من الحافلات لنقلهم.