الأمين العام لجامعة الدول العربية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي حول التطورات بالسودان (تفاصيل)

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حول الأوضاع فى السودان.

وكتب الأمين العام، على حسابه بموقع "تويتر"، أنه تناول مع وزير الخارجية السعودي الأزمة فى السودان وضرورة وقف إطلاق النار.

وكانت قد أصدرت جامعة الدول العربية القرار رقم 8913، الصادر عن اجتماع مجلسها في جلسته المستأنفة، التي انعقدت الاثنين، برئاسة مصر، بشأن تطورات الوضع فى جمهورية السودان، حيث دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية، دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.