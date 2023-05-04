الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مجدداً إلى إنهاء العنف في السودان.. ماذا قال؟

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس مجدداً إلى إنهاء العنف في السودان.

وقال غوتيريس في نيروبي خلال زيارة لكينيا الأربعاء، أن القتال يجب أن يتوقف.



وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على ضرورة أن يتوقف القتال قبل أن يلقى المزيد من الأشخاص حتفهم، ويتصاعد القتال إلى حرب واسعة النطاق قد تؤثر على المنطقة لسنوات مقبلة.



وفي الوقت نفسه، أكد غوتيريس أنه رغم الموقف الذي يسوده الغموض، سوف تحاول الأمم المتحدة توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للغاية لهذه الدولة الواقعة شمال شرقي أفريقيا.



ووفقاً لغوتيريس، تعمل الأمم المتحدة بتعاون وثيق مع الهيئة الحكومية للتنمية لشمال شرقي أفريقيا (إيجاد) للتوصل إلى حل للنزاع.



وقالت الأمم المتحدة، إنه تم نهب 6 شاحنات محملة بإمدادات الإغاثة في السودان، وهى في طريقها إلى دارفور .



ولم يكشف منسق المساعدات الطارئة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث عن الأشخاص الذين يقفون وراء الحادث.



وتستعد الأمم المتحدة لمواجهة احتياجات أكثر من 100 ألف شخص من الفارين من الصراع في السودان والساعين للجوء في الخارج.



وحتى قبل اندلاع النزاع الأخير، قدرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية لهذه الدولة الفقيرة بـ 1.7مليار دولار . ومع ذلك ، تم الوفاء بنسبة 14% فقط من ذلك المبلغ.



ويشهد السودان قتالاً منذ الـ15 من الشهر الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.