شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جهود الامارات للعالقين بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد السودانيين الذين علقوا في دبي بسبب إلغاء رحلاتهم إلى الخرطوم 974 مسافرًا منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الماضي.

وتسبب إلغاء الرحلات في تعذر السفر إلى السودان، ما أجبرهم على البقاء في دبي، ما ضاعف معاناتهم، خاصةً كبار السن والمرضى الذين كانوا يعالجون في الإمارات، والنساء.



وفي هذا السياق قال المشرف على العالقين السودانيين، المهندس يوسف الصادق يوسف، إن سلطات الإمارة بادرت بالعمل على مساعدة العالقين، وأن شرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد نسقتا الجهود لإيواء وإسكان 120 منهم على الأقل.



وقال يوسف وفقا لـ24، إن المشكلة الأولى للعالقين تتمثل في انتهاء تاريخ تأشيرات الزيارة إلى الإمارات، مشددًا على شكر الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، على جهودها، وفهمها للظروف الطارئة، بإسقاط المخالفات وتمديد الزيارات وتعديل أوضاع العالقين.



وشكر يوسف دولة الإمارات حكومةً وشعبًا بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التوجيه، بدعم العالقين وتوفير احتياجاتهم في هذه الأزمة.