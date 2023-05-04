انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصل لطقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابعت هيئة الأنواء الجوية، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".