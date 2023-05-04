انت الان تتابع خبر السجن المؤبد بحق مجرم إرهابي شارك في هجوم "آمرلي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الإرهابي كان يقوم أيضا بنقل مصابين من عصابات داعش الإرهابية بعد إحداث حزيران عام 2014 في المحافظة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسـنة 2005 واسـتدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

