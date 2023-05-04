شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “الصحة العالمية” تعلق على الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الدكتور ريك رينان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية على الاوضاع بالسودان



أوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج هذا المساء"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الموقف السوداني غير مبشر بسبب نقص المياه النظيفة، وكذلك نقص الأطقم الطبية بنسبة 30%، بسبب توقف عدد من المستشفيات في الخرطوم، وخروج بعضها من الخدمة.

وأشار إلى أنهم تلقوا 5 حاويات من المساعدات الطبية العاجلة، وكذلك تمكنوا من إيجاد موارد جديدة من الإمدادات في بورسودان لتوفير الخدمات الصحية للأطفال.



ولفت إلى أنهم وضعوا خطط في 5 مناطق، منها الشرق بمساعدة وزارة الصحة، ووضع محور طبي لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير التوريدات على مدار الساعة، شريطة توفير الأمن والمحاور والمسارات الآمنة.

وتوقع خطة إضافية تضم 30 طنا من المساعدات الطبية العاجلة والأدوات الطبية من بورسودان، مشددًا على أن التحدي الكبير هو توفير الأمن والحماية والمسارات الآمنة في السودان.