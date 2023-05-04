الجيش الروسي يحبط هجومًا أوكرانيًا استهدف مناطق سكنية في خيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - قام الجيش الروسي بإحباط هجوم مسيرات أوكرانية، استهدفت مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون، حسب ما أفاد المتحدث باسم مجموعة "دنيبر" الروسية أليكسي روليف، فيما تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022.

اقرأ أيضًا.. روسيا تطلق 24 مسيّرة على الأراضي الأوكرانية

وأوضح روليف لوكالة "نوفوستي" الروسية، قائلا: "تصدت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر لهجوم مسيرات جديد، شنه القوميون الأوكرانيون على مناطق سكنية في قرى مقاطعة خيرسون، ما نتج عنه تدمير مجموعة من المسيرات الهجومية الأوكرانية في

قرى أوبريفكا، نوفايا ماياشكا، وبودستيبني، وساغي".

وأضاف، كما دمرت نيران مدفعية مجموعة "دنيبر"، قوات الاحتياط الأوكرانية في محور خيرسون، وقذائف الهاون، والرادارات الأمريكية المضادة للبطاريات، التي كانت بحوزتهم.

وأشار إلى تدمير الجيش الروسي، للمدرعات الأوكرانية في قرية بورغونكا ومدينة لفوف، ومنع تبديل المناوبة الأوكرانية في خطوط التماس.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: