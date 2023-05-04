وزيرة خارجية فرنسا تصف استهداف الكرملين بالحادث الغامض

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا حادث الهجوم بالطائرات المسيرة الذى تعرض له الكرملين فجر الثالث من مايو المقبل بأنه "غريب ويحتاج إلى التفسير ".

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جاء ذلك خلال حوار مع" إذاعة فرانس إنتر "ليس لدي أي معلومات محددة ولن أخوض في فرضيات، فهناك كثير منها. لكن في الواقع هذا الحادث غريب وفي الوضع الطبيعي، يصعب فهمه. لذلك، لن أقول أكثر من أنه أمر غريب أو غامض. وأوكرانيا أعلنت رسميا أنه لا علاقة لها بهذا الحادث الذي لا يزال بحاجة إلى تفسير.

وفى إستمرار لتداعيات حالة الجدل العالمى المثار حول الحادث نفى الصحفى الامريكى جلين حرينوالد الفرضيات التى تطرح فكرة تورط روسيا فى تدبير حادث محاولة إغتيال الرئيس الروسى عبر قصف الكرملين بطائراتين من طراز الدرون

جاء ذلك خلال تدوينة نشرها على حسابه على موقع تويتر مساء يوم الحادث جاء فيها :

"روجت الصحافة الغربية في السابق ادعاءات سخيفة بأن روسيا فجرت خط الأنابيب (السيل الشمالي) الخاص بها. والآن يزعمون أن الكرملين ربما هاجم نفسه".

مرفقا مع التغريدة تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن الكرملين قد يكون متورطا فى تدبير الحادث

فيما اعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيدف ان التخلص من الرئيس

الأوكرانى لم يعد إختياريا فى جاء ذلك خلال منشور له على قناته بموقع تيليجرام.

"جاء فيه بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، ليسواهو لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

وأضاف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقع عليه أيضا.. سيكون هناك دائما بديل".

"بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، ليسواهو لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

وأضاف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقع عليه أيضا.. سيكون هناك دائما بديل".

من جانبها اعلنت لجنة التحقيق الروسية المسئولة عن تقصى الحقائق حول الحادث انها قد قامت برفع قضية جنائية بموجب قانون 205 جنائى وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التى أتخذتها القوات العسكرية إستخدام نظام الرادار و جهود الأجهزة الامنية تم إحباط عمل المسيرتين.

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