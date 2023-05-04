نشرة التأمينات الاجتماعية للسلامة والصحة المهنية: انخفاض إصابات العمل 8.2 %عن العام الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت التأمينات الاجتماعية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نشرتها التوعوية للسلامة والصحة المهنية والتي كشفت انخفاض معدل اصابات العمل بالربع الأول من العام مقارنتًا بالعام الماضي.

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وجاءت النشرة تحت عنوان "سلامتك مطلب في بيئة العمل"، موضحة أن اصابات العمل انخفضت من 7277 إصابة في الربع الأول من العام 2022م إلى 6675 إصابة في نفس الفترة من العام 2023م، بنسبة 8.2%.

جهود التأمينات الاجتماعية للسلامة المهنية

وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة الجهود المبذولة والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، والتي تضمنت:

- زيادة أعداد المشتركين بنسبة 11%.

- ارتفاع نسبة أعداد المنشآت المسجلة النشطة بنسبة 34%.

- الجهود التوعوية خلال الربع الأول من عام 2023م التي شملت:

. أكثر من 1600 زيارة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية.

.35 لقاءً تفاعلياً في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 3000 مشترك.

. أكثر من 7000 منشأة قدمت الدعم لتحسين مستويات السلامة في بيئة العمل.

ووفق وسائل الاعلام السعودقة فقد تنصب جهود التأمينات الاجتماعية على حماية الفرد والمجتمع وتوفير الحماية التأمينية للعاملين من خلال تطبيق نظام فرع الأخطار المهنية، التي تأتي نتيجة أي مسبب قد يؤدي إلى إحداث الضرر بالأشخاص والممتلكات في بيئة العمل التي قد ينتج عنه إصابات تؤدي إلى وفيات أو عجز أو أمراض مهنية، كما يقدم فرع الأخطار المهنية، العناية الطبية والتعويضات النقدية.

المخاطر المهنية

ويُطبق تأمين الأخطار المهنية إلزاميًا على جميع المشتركين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية مهما كان الجنس أو الجنسية أو السن.

ووفق لنشرة التأمينات الاجتماعية فقد تتنوع المخاطر المهنية كالتالي:

- المخاطر الكيميائية مثل أبخرة الغازات.

- المخاطر البيولوجية مثل الفيروسات.

- المخاطر الفيزيائية مثل الضجيج.

- المخاطر الميكانيكية مثل القطع والسحْق.

- المخاطر الكهربائية مثل التماس التوصيلات الكهربائية.

- مخاطر الحريق مثل حريق ناتج عن سوء تخزين مواد قابلة للاشتعال.

آلية تقييم المخاطر المهنية وتسلسل طرق التحكم في الأخطار المهنية

الإزالة التي تتم عن طريقة إزالة الخطر سواء كان مادة عملية أو معدة وتعتبر من أفضل طرق التحكم في الأخطار.

التحكم الهندسي من خلال عمل أنظمة تهوية لحماية العاملين -ببعض الحالات وإجراء صيانة كافية للمعدات.

التقليل الذي يأتي من خلال

تقليل فترات التعريض (Duration) أو تقليل عدد مرات التعرض (Frequency) أو استبدال المادة بمادة.التحكم الإداري من خلال تغيير طريقة العمل وتدوير الوظائف ونظافة وترتيب مواقع العمل وتفعيل نظام تصاريح العمل والتدريب.العزل من خلال عمل العاملين داخل مكان آمن بعيد عن الخطر.أدوات الوقاية الشخصية التي تعد خط الدفاع الأخير لحماية العاملين بالمنشأة.

ادوات الوقاية الشخصية في أماكن العمل

وشددت النشرة على ضرورة الحرص على أدوات الوقاية الشخصية ومنها:

- ارتداء خوذة الرأس في مواقع البناء والإنشاءات وأماكن تشغيل المصانع والأماكن التي يكون هناك أعمال قد تؤدي لسقوط أو تطاير مواد.

- ارتداء واقيات الوجه والعينين، وأن يكون اختيار واقي الوجه والعينين بناءً على الخطر المتوقع أن يحدث.

- أن تكون ضرورة لبس النظارات الواقية للعينين إلزامية في حال توقع التعرض إلى جسيمات متطايرة أو غبار أو مواد كيميائية أو أشعة مؤذية.

- ارتداء أحذية ذات مقدمة صلبه لحماية القدم من مخاطر سقوط الأسجام الثقيلة.

- استخدام واقيات السمع عند العمل في مناطق تشتد فيها الضوضاء (90 ديسيبل وأعلى).

- استخدام واقيات الجسم عند التعامل مع الأشعة أو المواد الكيميائية أو للوقاية من الحرارة.

- استخدام حزام السلامة، عند العمل في الأماكن المرتفعة كما في أعمال الإنشاءات وصيانة الأنابيب.

- يجب أن يكون الحزام مطابقا للمواصفات من حيث التصميم.

- استخدام واقيات الجهاز التنفسي في المناطق التي يحتمل أن يكون فيها عوائق ضارة بالصحة مثل الغبار والدخان ورذاذ المواد الكيميائية والبترولية وبخار المواد الضارة.