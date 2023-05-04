القوات الروسية تدمر 3 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت القوات الروسية 3 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك، فيما تستمر الحرب الروسية للعام الثاني، حسب ما أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية بالجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي.

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وأوضح زيبنسكي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن القوات الروسية رصدت خلال يوم واحد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في محور كوبيانسك، تابعة للألوية الآلية المنفصلة 14 و92، وقامت بتدميرها.

وأشار إلى أن القوات الروسية، أحبطت أيضا محاولتين لتبديل المناوبات لدى القوات الأوكرانية في خطوط التماس، بالقرب من قريتي نوفوملينسك وكراخمالنوي في خاركوف، كما تم تدمير 5 مراكز مراقبة أوكرانية في المنطقة بنيران مدفعيات قوات الدفاع الروسية في الفيلق الـ 6.

وأوضح العقيد زيبنسكي أن القوات الروسية دمرت مدفع D-30 وطاقم هاون على المشارف الشرقية لمنطقة مانكوفكا بالقرب من كراسنوي سيلو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت أمس بخسارة القوات الأوكرانية لـ 40 مقاتلا في محور كوبيانسك خلال يوم واحد.

وفي السياق ذاته، كشف محافظ مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، اليوم الخميس، اعتراض

وإسقاط طائرة بدون طيار فوق أراضي المنطقة الواقعة جنوب غربي البلاد.وقال جوسيف إن قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار فوق أراضي المقاطعة، مشيرا إلى تدمير الطائرة بشكل كامل دون وقوع أي أضرار أو إصابات تذكر.وأشار المسؤول الروسي إلى أنه يتابع باستمرار آخر تطورات الأوضاع في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المدمرة لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة لتوفير الحماية اللازمة والاطمئنان على حياة وصحة المواطنين هناك.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيليف، أن هجوم المسيرات على الكرملين وتخريب السكك الحديدية ومنشآت البنية التحتية من مظاهر الإرهاب من جانب كييف.

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