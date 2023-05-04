شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن": ندعم نظام القوائم المطلقة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الجميع ضد الشروط المسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى، وتم بالفعل تجاوز مرحلة المشاركة، وبدأنا فى وضع التصورات وآليات العمل، وتم قطع شوط كبير فى هذه المرحلة.

وأضاف شلبى خلال مشاركته في سلسلة ندوات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، أن حزبه يدعم نظام القوائم المطلقة ولكن يكون عددها صغيرا، بحيث تضمن وجود حالة من التنوع وتمثيل معظم التيارات السياسية، وهذا بزيادة نسبة القوائم فى النظام الانتخابى، مع وجود نسبة جيدة للمقاعد الفردى، وهذا مع التأكيد على رفض القوائم النسبية.

وأوضح شلبى، أنه هذا بجانب زيادة صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب وتكون لها دور أكبر فى عمل الحياة الحزبية، مع ضرورة وجود محليات فى أقرب وقت ممكن، فهذا سيعزز من دور الأحزاب، وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، قال: نجد أن هناك تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بملف السجون والطفرة الكبيرة التى شهدتها بجانب المبادرة والاستراتيجيات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ملف حقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات.