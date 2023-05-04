شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"قوى البرلمان": الحوار الوطنى تجربة متكاملة نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني يؤكد أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب مشاركته فى جلسة الحوار الوطنى، أن الحوار يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها فى مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضارى وديمقراطى حقيقى.

وأشار إلى أن القرارات التى سوف تصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، تعتبر "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية" ،لاننا أمام تجربة فريدة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هى المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية".

وتابع : "أعرب عن سعادتى بالمشاركة فى الحوار الوطنى وبمشاركة كل الفئات، حيث يستمع الحوار الوطنى إلى كل الآراء، دون قيود أو خطوط حمراء، الجميع يشارك ويتحدث ويضع رأيه ونثق في أن صوتنا يصل لأصحاب القرار."

واختتم تصريحاته:"نحن كنواب البرلمان ونقابات عمالية شاركنا بقوة وعرضنا الآراء والمطالب الخاصة بنا ، للخروج بتوصيات تفيد الجميع تحت مظلة وطننا الغالى".