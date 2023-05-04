شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوتيريش يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى وقف القتال فورًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف القتال فى السودان فورا لمنع سقوط المزيد من الضحايا محذرا من تزايد حده الصراع ليصل إلى حرب شاملة يمكن أن تؤثر على المنطقة لسنوات قادمة"

جاء ذلك خلال تواجده في العاصمة الكينية نيروبى، قال فيه إن الوضع فى السودان "مقلق للغاية ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، لافتا إلى أن "الخرطوم فى حالة اضطراب ودارفور تحترق مجددًا، وفق بيان مركز إعلام المنظمة"

ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى وضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول من خلال الالتزام بالسلام بما يسمح بتنمية البلاد.

و قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة مستعدة، تحت قيادة ممثله الخاص في السودان فولكر بيرتس، لتقديم المساعدة إلى الشعب السودانى الذى يواجه "كارثة إنسانية" حيث يعانى الملايين من انعدام الأمن الغذائى، فيما تم تدمير المستشفيات ونهب المستودعات الإنسانية.

وأضاف: "يجب السماح بدخول المساعدات إلى السودان، ونحن بحاجة إلى وصول آمن وفورى حتى نتمكن من توزيع الإغاثة على الأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فر ما يقرب من مائة ألف شخص بالفعل من البلاد وقد يلجأ 800 ألف آخرون إلى البلدان المجاورة في الأيام والأسابيع المقبلة.