شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يستأنف العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلن الأمن العام اللبناني، اليوم الخميس، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودمن لبنان إلى بلادهم.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".