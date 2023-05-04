«سماع أصوات انفجارات وتصاعد الدخان في سماء الخرطوم» .. مواجهات دامية بالسودان

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، باستمرار المواجهات بين الجيش السوادني وميليشيا الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة ومدينة بحري، وسماع أصوات انفجارات وتصاعد الدخان في سماء الخرطوم.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" خلال التغطية اليوم الخميس، أن الجيش السوادني يواصل شن غاراته بالطائرات على أهداف للميليشيا شمالي الخرطوم، وأنه نجح في تدمير عدد كبير من نقاط تمركز العناصر المتمردة، في ظل إعلان القوات المسلحة السودانية في وقت سابق أن عملية حسم المعركة مع المتمردين ستكون خلال الساعات القادمة إما بالاستسلام أو الانضمام إلى صفوف الجيش.

وتابع أن الجيش السوداني يمضي في خطته للقضاء على عناصر الميليشيا خاصة أن اليوم يعد الأعنف في المواجهات التي لم نعتد وقوعها في ساعات مبكرة من الصباح، كما أن الاشتباكات بلغت ذروتها في محيط القصر الجهوري الذي تحاصره القوات المسلحة السودانية وتتصدى لمحاولات عناصر الميليشيا التسلل إلى داخله.

وأشار "إبراهيم" إلى هروب عدد من عناصر الميليشيا خارج الخرطوم إلى مواقع أكثر أمانًا في ظل ازدياد حدة المواجهات ومحاصرة القوات المسلحة السودانية لهم في كل أحياء العاصمة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.