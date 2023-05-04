قوات الدعم السريع تحتل 14 مستشفى في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية الدكتور محمد إبراهيم، إنّ هناك 14 مستشفى سودانيًا تتمركز حولها ميليشيا الدعم السريع، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل ظاهرة غريبة على الأخلاق السودانية، والمواثيق الدولية في الحفاظ على الخدمات الصحية وإسعافات الطوارئ.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس: «هناك تعدٍ على 6 عربات إسعاف وجرى الاستيلاء عليها، ومنذ 15 إبريل حتى اليوم أصيب أكثر من 3 آلاف شخص، وجرى تسجيل 207 حالة وفاة في المستشفيات، وجرى تنفيذ 553 عملية كبيرة، وبالنسبة إلى عدد المستشفيات العاملة من إجمالي 134 مستشفى تتبع وزارة الصحة في ولاية الخرطوم يبلغ 95 مستشفى بينما توقفت 39 مستشفى عن العمل».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، أن احتلال قوات الدعم السريع 14 مستشفى، أثر على تقديم الخدمات الصحية لأنها مستشفيات كبيرة في مركز الخرطوم.

ونوه أن انقطاع التيار الكهربي والمياه، أثّر على تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للسودانيين، مؤكدًا أن وزارة الصحة مازالت قادرة على تقديم الخدمات الطارئة وشبه الطارئة، عن طريق الاستعانة بالدفاع المدني في توفير المياه لعدد من المستشفيات المتضررة.