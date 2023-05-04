محاولة إغتيال الرئيس الروسي .. الكرملين : بوتين يتميز برباطة الجأش وبالأوامر المحددة

الشارقة - اميمة ياسر - وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الإرهابي على الكرملين بأن الرئيس دائما ما يتصف بـ "رباطة الجأش" في مثل هذه المواقف.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس ردا على سؤال من الصحفيين حول رد فعل الرئيس الروسي على الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين، حيث تابع: "في مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، يظل الرئيس دائما هادئا وواضحا، ويتميز برباطة الجأش وبالأوامر المحددة التي يصدرها، لهذا فلم يحدث شيء جديد في هذا الصدد".

وقال بيسكوف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تقف وراء الهجوم الأوكراني على الكرملين، وصرح بأن "محاولات التبرؤ من قبل كييف وواشنطن سخيفة تماما. نحن نعلم أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءتها الأوامر بذلك".

وتعليقا على رد فعل روسيا، قال بيسكوف إنه "قد يأخذ أي صورة من الصور" دون أن يعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

من جانبها قالت الخارجية الروسية، في بيان لها، نشر في موقعها على الإنترنت، إن "الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية. سترد روسيا وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".

روسيا والولايات المتحدة

وكان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أكد أن بلاده سترد على محاولة مهاجمة الكرملين بطائرتين مسيرتين في الوقت المناسب وفقا لتقييم التهديد الذي أوجدته كييف للقيادة الروسية.

وردا على طلب تقييم رد فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم، قال أنطونوف:” تصريحات الممثلين الرسميين لواشنطن تدهش بسخريتها وسخافتها، إنهم لم يتمكنوا من الاعتراف بعمل إرهابي خطط له نظام زيلينسكي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وهو الأمر الواضح للجميع”.

وأضاف السفير الروسي: “علاوة على ذلك، لم يتم اختيار الوقت بالصدفة، عشية يوم النصر، موكب 9 مايو، الذي من المخطط له حضور ضيوف أجانب”، مشيرا إلى أن الجانب الروسي كان يأمل بأن يكون لدى الإدارة الأمريكية من القوة والكرامة ما يكفي لإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم، بحسب أنطونوف، تحمي مجرمي كييف.



روسيا تبالغ في تصريحاتها

وأمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تنظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية اليوم عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرة مسيرة، موجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة"، مضيفا: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".



أوكرانيا تنفي

ورغم نفي أوكرانيا الوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر هجوم طائرتين مسيرتين على الكرملين، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن هذا الهجوم لا يدع أمام بلاده خيارا سوى القضاء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعوانه، على حد تعبيره.

وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، حول مهاجمة الكرملين بالدرونات، إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على ضرب الأراضي الروسية.