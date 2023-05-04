انت الان تتابع خبر النزاهة تجهز مكاتبها التحقيقية بخطوط ساخنة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "تلقّي الاتصالات الهاتفيَّة الخاصَّة بالشكاوى والبلاغات عن قضايا الفساد الإداري والمالي ضمن نطاق كل محافظة سيكون على مدار (24) ساعة، إذ ستتمُّ إجابة المُتَّصلين عبر مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، وضمن الرقعيَّة الجغرافيَّة للمُتَّصلين".أهابت الهيئة بـ"المواطنين الكرام التعاون معها في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، سواءٌ ما يتعلق بالرشى والمساومة والابتزاز، أو الاختلاس وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيَّات ومخالفة الواجبات الوظيفيَّة وغيرها سواء بالرقم المجاني، أوعبر الخط الساخن بالرقـم (07718888854)،المُخـصَّص لتلقّي الاتصالات من جميع المحافظات، ومن خارج العراق وفقاً لآلية الدفع المسبق".