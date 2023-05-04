انت الان تتابع خبر لبنان.. فصل القاضية غادة عون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر القضائي: "اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بفصل عون من العمل"، وهو قرار قابل للاستئناف".

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى "دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها"، وفق المصدر ذاته.



واستدعيت عون إلى قصر العدل حيث تبلّغت قرار فصلها.

وذاع اسم عون، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها.

