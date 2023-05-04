مستوطنون يهاجمون المواطنين الفلسطينيين جنوب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل أعمال العنف بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في ظل تزايد حالة التوتر التي تهيمن على العلاقات بين الطرفين.

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وفي آخر التطورات، هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة الفلسطينيين وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، هاجموا

الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي، واعتدَوا بالضرب على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، مهددين الشاب بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، كما طاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.

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