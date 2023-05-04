مسؤولة هولندية ترفض استقبال زيلينسكي: زيارته غير لائقة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبرت كارولين فان دير بلاس زعيمة حزب المزارعين والمدنيين الهولندى اليمينى أن زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لبلادها غير لائقة على حد وصفها حيث رفضت المشاركة فى حفل استقباله.

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جاء ذلك خلال تصريحات نشرتها فى تغريدة على حسابها بموقع تويتر والتى جاء فيها "في الرابع من مايو علينا تذكر ضحايا الحرب وليس لقاء زيلينسكي".

متابعة: "أعتقد أن زيارته غير مناسبة تماما في هذا الوقت بالتحديد"

ووفقا لوكالة الانباء الهولندية كان في استقبال الرئيس الأوكراني رئيس المجلس يان انتوني بروين ورئيسة مجلس النواب فيرا بيرجاكمب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت الحكومة الهولندية قبل زيارة زيلينسكي إنه سيحضر اجتماعات أيضا مع رئيس الوزراء مارك روته وأعضاء من البرلمان.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. ، كما من المقرر أن يلقى زيلينسكي خطابا في لاهاي يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة لأوكرانيا وفقا لسبوتنيك

".

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى يواجه الرئيس الأوكرانى إتهامات بمحاولة إغتيال الرئيس الروسى عبر قصف مقر إقامته الكرملين بطائرتين مسيرتين فجر الأربعاء .

وبدوره أكد ضابط الإستخبارات الأمريكى المتقاعد سكوت ريتر إن الرئيس الاوكرانى سيختفى قريبا على حد قوله .

وأشار إلى أن هذا الهجوم الذى وصفه بالاستفزازي من قبل أوكرانيا، لن يمر دون عقاب، وستكون له تبعات خطيرة على زيلينسكي.

وأضاف "بالنسبة للمستقبل فزيلينسكي رجل ميت، استمتعوا بمقاطع الفيديو الاستعراضية التي يقدمها طالما ذلك ممكن، لأنه في القريب العاجل لن يقوم بها".

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