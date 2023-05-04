مظاهرات في إسرائيل ضد قانون الإصلاح القضائي

ياسر رشاد - القاهرة - احتشد عشرات الإسرائيلين وقاموا بإغلاق الطرق احتجاجًا على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائى، وسط محاولات للضغط على نواب الكنيست الذى إستئنف إنعقاده هذا الإسبوع، فيما أعلنت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على أحد المتظاهرين لأنه تسبب في اضطرابات.

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أغلق عشرات المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية الطرق والتقاطعات الرئيسية في تل أبيب وعدة مدن .

وصبغ المتظاهرون بركة ماء في ساحة المسرح الوطني الإسرائيلي في تل أبيب باللون الأبيض، كتعبير عن ارتفاع أسعار الحليب مؤخرا.

حيث وصف قادة الاحتجاج مظاهرات اليوم بأنها دعوة إلى "المساواة"، ووسعوا انتقاداتهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل والإعفاءات العسكرية الممنوحة لمعظم اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

بدوره فتح بينى جانتس زعيم حزب معسكر الدولة النار على رئيس الوزراء الإسرائيلى جاء ذلك خلال تصريحاته عبر إذاعة يانيت العبرية اليوم الخميس قائلا إن "الحكومة مفلسة ونتنياهو أسير من قبل المتطرفين إنه منزعج من وضعه الشخصي وأنا منزعج من وضعنا الوطني داعيا إلى

التوقيع على صفقة إقرار بالذنب والتقاعد من الحياة السياسية"، في إشارة إلى القضايا التي يواجهها أمام المحكمة و أضاف أنا لا أفهم الحكومة ولا أعتقد أن هناك أشخاصا يفهمونها.. كان بودي أن أثني على الحكومة وأن أقول إنهم يفعلون شيئا جيدا، لكن للأسف لا يمكنني العثور على أي شيء جيد.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملية الإصلاح مؤقتا في مارس بعد ضغوط مكثفة، بينما تحاول الأطراف المعارضة للخطة التوصل إلى اتفاق تسوية.

لكن في خطوة تدل على ضعف الثقة في جديته ، استمر عشرات الآلاف في التظاهر كل ليلة سبت منذ ذلك الحين.

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