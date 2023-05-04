الرئيس الأوكراني يدعو لمحاكمة بوتين على أفعالة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أفعاله الإجرامية، كما طالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده.

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وأضاف زيلينسكي في خطاب ألقاه في مدينة لاهاي الهولندية حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية “نريد كلنا أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي، في صورة الشخص الذي يستحق أن يُعاقب على أفعاله الإجرامية هنا، في عاصمة القانون الدولي. أثق بأن هذا سيحدث عندما ننتصر”.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام دبلوماسيين ومسؤولين “يجب أن تكون هناك مسؤولية” عمّا

يحصل، في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا، مطالباً ب”عدالة واسعة النطاق” وليس “بإفلات هجين من العقاب”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى هولندا مساء الأربعاء في محطة مفاجئة عقب حضوره قمة دول الشمال في هلسنكي.

وتدعم هولندا أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

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