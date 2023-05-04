السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية للمصريين و6 دول أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الخارجية السعودية تأشيرة إلكترونية جديدة للمصريين و6 دول أخرى.

تقرر إلغاء لاصق التأشيرة على جواز السفر والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم أن التأشيرة الجديدة تأتى في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة

الخدمات القنصلية بتطوير آلية منح التأشيرات السعودية العمل والإقامة والزيارة.

وأعلن البيان تفعيل التأشيرة الجديدة فى مرحلتها الأولى في عددٍ من بعثات المملكة في مصر والإمارات والأردن بنجلاديش والفلبين والهند وأندونيسيا.