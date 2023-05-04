6 خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة ويبدأ برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية في إيداع دعم (الدفعة 66) المخصص لشهر مايو.

ويسعى الكثير من السعوديون في استغلال تلك الفترة للتسجيل في البرنامج حيث أنه لا يزال متاح التسجيل في البرنامج حتى الآن بأوامر ملكية بعدما توقف لفترة طويلة.

خطوات تحديث البيانات على "حساب المواطن"

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

وكان مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، لفت إلى أن التسجيل في البرنامج لا يزال قائما لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر رباط البرنامج التالي ca.gov.sa.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

فيما أعادت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خطوات التسجيل في البرنامج والتي جاءت على النحو التالي:

1- يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد).

2- تسجيل الدخول للموقع سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

3- يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور.

4- إدخال البيانات.. يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية (بيانات عامة- بيانات العنوان- بيانات التابعين- الافصاح عن الدخل- بيانات العقار- بيانات الحساب البنكي- إدارة المرفقات).

5- رفع الوثائق المطلوبة.. يتظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال

ايقونة "إدارة المرفقات".

6- التأكد ومراجعة البيانات.. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

يشار إلى أن الدفعة السابقة من حساب المواطن (65) لشهر ابريل تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق، وتحصل فيها 76% من إجمالي المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.

يذكر أن هناك توجيه ملكي باستمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالا عوضا عن 417 ريالا.