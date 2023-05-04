شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: الحوار الوطنى فرصة لوضع مصر على خارطة الفن العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على الدور القوى والمؤثر الذى تلعبه القوة الناعمة فى مصر، مشددا على أن الفنانين هم جنود فى مواقعهم من خلال الأعمال الدرامية التى يقدمونها، وأن الحوار هو فرصة كبيرة لحل مشاكل صناعة السينما لوضع مصر على خارطة الفن العالمى .

و قال العدل - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المشكلات التى تواجه صناعة الدارما و السينما على رأس الملفات التى سيناقشها المحور الاجتماعي بالحوار الوطنى .

وأشار إلى أن مشاركة كل الفئات في جلسات الحوار تؤكد أن الدولة لا تقصي أحدا، مضيفا أنه يشارك في الجلسات حبا في الوطن لإيجاد حلول للعديد من المشكلات التي تواجه الفن صناعة السينما و المسرح على مستوى آليات الإنتاج أو بعض القيود التى تواجه حرية الإبداع .

وشدد العدل على الدور العظيم الذي تلعبه الدراما و السينما في ترسيخ الهوية الوطنية وفي إبراز وجه مصر الثقافى الأجمل والأكمل.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت أمس الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلالها أن "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.



‏وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، والإعلاميون وكتاب الرأى، إلى جانب فئات أخرى