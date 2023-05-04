شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات للتعليم المدرسي تعزز اللقاءات المفتوحة مع التربويين وأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المهندس محمد القاسم على دور اللقاءات المفتوحة التي تنظمها المؤسسة في تطوير المنظومة التعليمية، وتوحيد الجهود مع الكوادر التربوية وأولياء الأمور، وتحقيق تواصل مباشر مع المعنيين بالشأن التعليمي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الحكومي.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الثامن عشر الذي نظمته المؤسسة في مجلس البدية في الفجيرة أمس بحضور المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية محمد الهاشمي، و المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة حصة رشيد، ورئيس مجلس رعاية التعليم بحكومة الفجيرة راشد الحفيتي، و مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرةمحمد الزيودي.

وبينن القاسم أن المؤسسة منذ عقدت منذ بداية العام الدراسي 18 لقاءً مفتوحًا، و100ساعة حوار حضىرها أكثر من 3000 كادر تربوي وولي أمر.

وأكد أن اللقاءات المفتوحة منصّة تربوية فعالة تحقق تواصلًا مباشرًا بين الموظفين وقيادة المؤسسة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات.

وقال إن إشراك أولياء الأمور والكوادر التربوية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية من الركائز التي تعتمدها المؤسسة لتحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.

وأوضح أن المؤسسة ستواصل تنظيم اللقاءات في مختلف مناطق الدولة لضمان إشراك الجميع في مسيرة التطوير التي يشهدها قطاع التعليم الحكومي في الدولة، بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانيات لتقدم المنظومة التعليمية الوطنية.