شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت رعاية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حضر ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين.

وتوج ولي عهد أبوظبي الفائزين بالجائزة من 18 شركة ومؤسسة متميزة بفئات الجائزة الثلاث.

وشملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة:

- مصرف أبوظبي الإسلامي القطاع المالي، الجائزة الماسية.

- الاتحاد للقطارات القطاع الانشائي - الذهبية.

- الأنصاري للصرافة القطاع المالي - الذهبية.

- مجموعة ترانس غارد - القطاع الخدمي - الذهبية.

- مستشفيات الظفرة القطاع الصحي - الذهبية.

- بترو رابغ - السعودية - قطاع النفط والغاز- الفضية.

- المسعود للسيارات القطاع التجاري - الفضية.

- مطعم قصر الهند - القطاع السياحي الفضية.

- لولو هايبرماركت - البرشاء القطاع التجاري الفضية.

- الجزيرة العالمية للتموين القطاع الخدمي - الفضية.

- ايه جي انجينيرنغ - القطاع الانشائي الفضية.

- الوثبة الوطنية للتأمين - القطاع الخدمي - الفضية.

- مجموعة أي اف اس لخدمات إدارة المنشآت - القطاع الخدمي الفضية.

- هاي ماتريكس الشرق الأوسط - القطاع الصناعي - الفضية.

- لين سكان لخدمات الأنابيب القطاع الصناعي - الفضية.

- ايه جي - بي سي ايس سويتشغير القطاع الصناعي - الفضية.

- ايه جي لحلول المرافق - القطاع الخدمي الفضية.

- تنظيفكو القطاع الخدمي - الفضية.