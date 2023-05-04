شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس فيتنام تزور جامع الشيخ زايد الكبير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زارت نائب رئيس فيتنام فوتي آنه شوان، والوفد المرافق جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك ضمن زيارتها الرسمية للدولة.

وتجولت فوتي آنه شوان والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير لمركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلعت والوفد المرافق على تاريخ الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة أهديت نسخًا من "فضاءات من نور" و "بيوت الله" و"جامع الشيخ زايد الكبير: رحلة بصرية".