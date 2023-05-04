شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستضيف قمة إمكانات الرؤية الحوسبية وتعلم الآلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استضافت حكومة الإمارات في دبي، قمة "إمكانات الرؤية الحوسبية" وتعلم الآلة "إم سي إس"، بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد وشركة "ماشينز كان سي".

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر العلماء، إن الإمارات أصبحت وجهة جاذبة ومركزًا للمؤتمرات العالمية في المجالات التكنولوجية والمستقبل، وأضاف "تنظيم المؤتمرات الدولية، التي تستشرف قطاعات المستقبل، في دولة الإمارات، يعكس جهود الحكومة لتسريع تنفيذ خطط الدولة في التحول الرقمي، وتطوير نموذج عالمي متميز لحوارات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المستجدات والمتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا، وتوفر فرصة لابتكار مشاريع جديدة تعزز ريادة الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031".

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة ماجد جكه المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، وألكسندر خانين وإيفان لابتيف، مدير الأبحاث في إنريا باريس.

وفي جلسة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل قطاع الميتافيرس وصناعة التأثيرات المرئية، تحدث هاو لي أستاذ مشارك في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "بينسكرين" عن أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي القابل للتحكم في إنشاء ومعالجة الأصول الرقمية بسهولة وسرعة، وبيئات افتراضية مبتكرة.

وتناولت جلسة الحكومة والأعمال والعلوم المتقدمة، مسيرة الإمارات في تطوير رؤاها لتصبح مركزًا رئيسيًا للابتكار التكنولوجي، وكيف رسخت مكانتها وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، شارك فيها خليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل، وأبرار عبدالنبي مدير في شركة ميتا، وقمران أشان مدير أول قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في اتصالات، وشريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وبال كريشن رئيس سينتشري فاينانشيل، وأليكسي بوسترناك شريك إداري في أنتيما.