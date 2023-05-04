انت الان تتابع خبر هل سيشارك مودريتش في نهائي كأس ملك اسبانيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلاقي ريال مدريد منافسه أوساسونا يوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا في إشبيلية.

ووفقا لصحيفة "أس" يقترب مودريتش من المشاركة في المباراة النهائية بعدما شارك في معظم التدريبات يوم الخميس في "فالديبيباس" مع بقية المجموعة، وهو الأمر الذي يمثل علامة قوية على تقدم الكرواتي في تعافيه من الإصابة.



وسيتم إجراء عدة فحوصات لمودريتش، غدا الجمعة، وبعدها سيقابل الأطباء وأنشيلوتي لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته.

ويريد مودريتش السفر إلى إشبيلية حيث يقام نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن سيتم منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة إذا لم يكن هناك خطر بتعرضه لانتكاسة.

وحال جاهزية مودريتش للمشاركة أمام أوساسونا توقعت صحيفة "أس" أن يعتمد أنشيلوتي على اللاعب الكرواتي مع توني كروس وفيدي فالفيردي في خط الوسط.

على أن يتكون الثلاثي الهجومي من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

وأوضحت الصحيفة أنه "إذا لم يكن من الممكن مشاركة مودريتش في النهائي فسيتعين على أنشيلوتي اتخاذ قرار بشأن الشراكة بين كروس وفالفيردي، حيث من المتوقع الاعتماد على داني سيبايوس".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن ريال مدريد غياب لوكا مودريتش بسبب الإصابة، وكتب ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد تم تشخيص إصابته في الجانب الخلفي من الفخذ من ساقه اليسرى، عودته تعتمد على تعافيه".

والموسم الحالي لعب مودريتش مع ريال مدريد 44 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 2768 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.

