انت الان تتابع خبر فضيحة نيغريرا.. الشكوك تحوم حول 4 حكام في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض نادي برشلونة لتهمة الفساد الرياضي، وسط مزاعم تؤكد منحه خوسيه نيغريرا، أموالا بشكل غير قانوني خلال فترة عمله في لجنة الحكام، لتسهيل مباريات الفريق بالمسابقات المحلية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مكتب المدعي العام فتح تحقيقات بشأن أملاك 4 حكام هم كلوس غوميز وخايمي لاتر وهيرنانديز هيرنانديز، وسانشيز مارتينيز، المسؤولين عن إدارة نهائي كأس ملك إسبانيا.



ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا في الـ11.00 مساء يوم السبت المقبل، بتوقيت مكة المكرمة، على لقب نسخة عام 2023.

ويُدير المباراة الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، لكن الصحيفة قالت إن مكتب المدعي العام اكتشف امتلاكه لمنزل بمساحة 164 مترا مربعا، اشتراه خلال عام 2019، بجانب مرآب ومكانين مخصصين لوقوف السيارات، حصل عليهم بدون أي قروض عقارية من قبل.

وتحوم الشكوك حول باقي الحكام أيضا لنفس الأسباب، وهي امتلاك عقارات دون الحصول على قروض أو تسهيلات رسمية للشراء، بما يُزيد حالة الجدل حول نزاهة التحكيم الإسباني في السنوات الماضية.

ولم تحسم التقارير الواردة من إسبانيا موعد الانتهاء من التحقيقات، بينما لم يتم الكشف عن موقف حكم مباراة نهائي كأس الملك بشأن تثبيته أو الاستعانة ببديل خلال الساعات القليلة المقبلة.