انت الان تتابع خبر محافظ بغداد يؤكد على متابعة المولدات وتطبيق التسعيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بحث المحافظ خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الوحدات الإدارية بحضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة، المهندس قيس الكلابي، جملة من المواضيع المتعلقة بعمل المولدات وعلى رأسها ضمان حقوق المواطنين وعدم استغلالهم، فيما وجه بمتابعة توفير الحصص الوقودية لأصحاب المولدات والتأكيد على التزامهم بالتسعيرة التي حددتها المحافظة".



وأضافت: "أوعز العطا، بإجراء جرد كامل لجميع أصحاب المولدات وتقييد الأسم والعنوان بالكامل، وتحديد فيما إذا كان أصحابها يستلمون حصص وقودية أو لا، لتسهيل عمل لجان الطاقة المعنية بمتابعة الملف"، داعياً وزارة النفط إلى "فتح منفذ بيع مباشر لـ "زيت الكاز" بسعر مدعوم في حال تعذر توفير الحصص الوقودية للمولدات خلال أشهر الصيف".

