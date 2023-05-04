انت الان تتابع خبر بشأن العثور على صاروخ.. بولندا تطالب الأمم المتحدة بالتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحطة الإذاعية: "الأجهزة البولندية تتعاون بالفعل مع الأجهزة الأمريكية في هذا الشأن".

ووفقا لـ RMF FM، فإن "الجانب البولندي يأمل بتلقي مواد من الولايات المتحدة تمكن من تحديد مصدر الصاروخ الذي تم العثور عليه قرب بيدغوشتش".



وأضافت: "يدور الحديث أيضا عن تحديد المسار الذي حلق به الصروخ وموعد وقوع الحادث، إذ أنه من غير المستبعد أن تكون البنية التحتية الأمريكية قد رصدت هذا الجسم".

في 27 أبريل، أفادت السلطات البولندية بالعثور على حطام "جسم طائر عسكري مجهول" بالقرب من قرية زاموست، على بعد حوالي 15 كيلومترا من بيدغوشتش.

وقالت RMF FM، إنه "صاروخ جو-أرض عليه كتابات باللغة الروسية. في الوقت نفسه، أفادت الإذاعة نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن "الجسم الطائر العسكري" كان على الأرجح هدفا أطلقه الجيش البولندي خلال تدريبات".

من جهتها، ذكرت بوابة Onet، نقلا عن مصادر في الجيش، أنه قد يكون "صاروخا روسيا" أطلق من طائرة روسية من أراضي بيلاروس".

