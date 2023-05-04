انت الان تتابع خبر المخابرات الامريكية تعبر عن قلقها ازاء استمرار الحرب في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هاينز في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن "الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "سيطول على الأرجح"؛ لأن كلا منهما يعتقد أنه قادر على تحقيق الانتصار عسكريا".

وأضافت، أن "القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من المرجح أن يطول في ظل اعتقاد كلا الجانبين أنه قادر على الانتصار عسكريا، وأنه ليس لديه حوافز تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

