الكويت: إلغاء حكم الإعدام ضد معلم دين اختطف طفلا وهتك عرضه

ألغت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الخميس، حكم الإعدام الصادر على معلم تربية إسلامية مصري الجنسية، أدين بخطف طفل وافد وهتك عرضه. واكتفت المحكمة بالقضاء مجددا بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
ويواجه المتهم عددا من القضايا الأخرى في التهمة ذاتها، ولا تزال منظورة أمام القضاء، ولم يصدر بها أحكام نهائية بعد.
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