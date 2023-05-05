موسكو تُوضح تطورات العلاقات الروسية الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، تطورات العلاقات بين روسيا وفرنسا، مُؤكدة أنها في وضع "الصامت" بمُبادرة من باريس.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قالت زاخاروفا: "حتى وقت قريب، حافظنا على اتصالات مُكثفة ومُوثوقة، ولكن تم إلغاؤها بالكامل تقريبًا بمُبادرة من الجانب الفرنسي".

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وأكدت زاخاروفا أن سفارتي البلدين ما زالتا تعملان، لكنها انتقلت إلى الوضع صامت بشكل شبه كامل بين موسكو وباريس، والذي تم وضعه بمُبادرة من الجانب الفرنسي.

وصرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في وقت سابق بأن بلادها ترى أنه من الضروري الإبقاء على جميع قنوات الحوار مع روسيا، وهي "ليست مُهتمة بتفاقم عُزلتها".

وأضافت الوزيرة في حديث إذاعي: "من الضروري الحفاظ

على قنوات الحوار، وقد فعلنا ذلك، ولم يتحدث الرئيسان مُنذ الخريف الماضي. نحن ندعم جميع قنوات الاتصال مع روسيا، سفاراتنا تعمل ولدينا اتصالات وندعم اتصالاتها مع دول أخرى مثل الصين".

وأشارت الوزيرة إلى أن عزل روسيا، لا يُلبي مصالح فرنسا، قائلة: "ليس لدينا مصلحة في تفاقم عُزلة روسيا، نود أن يكون لدينا قنوات للحوار، هذا سيسمح لنا بالتعبير عن موقفنا، ولا يُمكننا القول أنهم يستمعون لنا، لا، لكننا مُقتنعون بأن قنوات الاتصال لا تزال تبقى ضرورية".