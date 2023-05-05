رئيس وزراء أرمينيا يزور موسكو الأسبوع المُقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" زيارة العاصمة الروسية "موسكو" الأسبوع المُقبل

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أفصح "باشينيان" عن خططه هذه خلال مُناقشة حملت عنوان "الديمقراطية الأرمنية في منطقة مضطربة، مُتطلبات في الأمن والاستقرار"، وأقيمت في "مركز براغ للعلاقات عبر الأطلسي".

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هذا وقد وصل باشينيان وعقيلته آنا هاكوبيان اليوم الخميس في زيارة رسمية لجمهورية التشيك تستمر حتى 5 مايو، ومن بين أمور أخرى، يعتزم رئيس وزراء أرمينيا لقاء رئيس الوزراء بيتر فيالا.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه يُمكن التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان إذا اعترف كُل من البلدين بوحدة أراضي الآخر.

وأضاف باشينيان في تصريحات أمام البرلمان، الثلاثاء: "ستُصبح مُعاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان حقيقة إذا اعترف كلا البلدين بوضوح، ودون غموض، بالسلامة الإقليمية لكُل منهما واتفقا على أنه لن يكون لهما مطالب إقليمية في المستقبل، وأؤكد أن جمهورية أرمينيا تعترف بشكل كامل بالأراضي الإقليمية، وسلامة أذربيجان، ونتوقع أن تفعل أذربيجان الشيء نفسه من خلال الاعتراف بأراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية بجمهورية أرمينيا".

يُشار إلى أن يريفان وباكو باشرتا في العام الماضي مُناقشة مُعاهدة السلام المستقبلية.