أمريكا تكشف عن حقيقة سعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "الولايات المتحدة" عن حقيقة سعيها إلى تطبيع العلاقات مع السُلطات السورية، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتل".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال باتل: "الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ولا تدعم تطبيع دول أخرى للعلاقات مع دمشق، بما في ذلك شركاؤنا وحُلفاؤنا".

اقرأ أيضًا.. أمريكا تكشف تفاصيل قرار قصف القوات الإيرانية في سوريا

النفط السوري عبر العراق

ودانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، عمليات نقل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا النفط السوري عبر العراق، واصفة إياه باللصوصية، وطالبت واشنطن بدفع تعويضات.

من ناحية أخرى، دانت دمشق، اليوم الخميس، استهداف أوكرانيا للكرملين بطائرات مسيرة، واصفة

ذلك بالعمل الإرهابي والتصرف الأحمق.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "دمشق تُدين بقوة قيام النظام الأوكراني الذي تُديره الولايات المتحدة وحُلفاؤها باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة وتعده عملًا إرهابيًا وتصرفا أحمق"، مُؤكدة "دعم سوريا حق روسيا في الدفاع عن نفسها إزاء مثل هذه الهجمات الإرهابية الخطيرة وضمان عدم تكرارها".

وكان "الكرملين الروسي"، أعلن أمس الأربعاء إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مُتوعدًا بالرد القوي والشديد.