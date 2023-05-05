شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: حرص من القوى السياسية على الخروج بمخرجات يمكن البناء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، إن المناقشات التي سيتضمنها الحوار الوطنى بين كل أطياف المجتمع تثرى الحوار ويجعل الحوار يقد جديد للمصريين .

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك حرص وجدية ومسئولية للخروج بمخرجات من الحوار الوطنى تهم كل الفئات في الشعب المصرى.

ولفت محمد عبد العزيز، إلى أن هناك حرص على أن يكون هناك نهضة سياسية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الأهلية، لافتا إلى هناك حرص من كل القوى السياسية حول جدية الحوار الوطنى للخروج بمخرجات يمكن البناء عليها.