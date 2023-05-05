أمريكا.. أحداث السودان ستطول

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيطول على الأرجح، لأن كلا منهما يعتقد أنه قادر على الانتصار عسكريا، وفق روسيا اليوم.

أبرز المعلومات عن أفريل هاينز.. مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة بايدن

وقدمت هاينز في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، تقييم المخابرات الأمريكية القاتم للقتال الذي اندلع في 15 أبريل.

ويلقى التقييم بظلال من الشك على الجهود الدولية لإقناع الخصوم بإنهاء العنف الذي أودى بحياة المئات ودفع نحو 100 ألف شخص للفرار إلى الدول المجاورة وأثار شبح تفاقم أزمة إنسانية.

وأضافت هاينز في شهادتها "القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

من المرجح أن يطول في ظل اعتقاد كلا الجانبين أنه قادر على الانتصار عسكريا وأنه ليس لديه حوافز تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابعت قائلة "إن الخصمين يسعيان للحصول على مصادر خارجية للدعم وإذا توافرت هذه المصادر، ستفاقم على الأرجح، الصراع واحتمال انتشار التحديات في المنطقة".

وحذرت هاينز من أن العنف المستمر فاقم ظروفا إنسانية سيئة بالفعل وأجبر منظمات الإغاثة على تقليص عملياتها وسط مخاوف متزايدة من "تدفقات هائلة من اللاجئين.